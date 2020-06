Miks tekivad täiskasvanutel õudusunenäod?

«Luupainaja on lihtsalt düsfunktsionaalne unenägu,» selgitas Chicagos tegutsev uneekspert Rosalind Cartwright. Selle asemel, et negatiivseid emotsioone neutraliseerida ja päeva jooksul kogetud halvad asjad unustada, tekkis ajus hoopis ülekoormus ning aju keeldub värskelt kogetut vanade mälestuste hulka liigitamast. Seega elatakse kõik see negatiivne uuesti unenäos läbi.

Cartwright nentis, et vahel ajutiselt esinevaid õudusunenägusid võib pidada isegi normaalseks. Sageli kimbutavate õudusunenägude kohta võib aga öelda, et need on justkui appikarje kuhjunud emotsioonide tasakaalustamiseks. Ekspert ütles, et täiskasvanute luupainajate peamine põhjus on siiski vaimne ülekoormus. Kui neid tekib tihti või on need seotud mõne nooruspõlve (traagilise) sündmusega, tuleks pöörduda terapeudi või psühhiaatri poole.