Stardib kontoritöötajate toitumis- ja liikumisuuring

Uuringu eesmärk on välja selgitada kontoritöötajate toitumis- ja liikumisalane teadlikkus ning harjumus. «Inimesed võivad küll teada, et peaks liikuma ja teadlikumalt toituma, aga seda siiski järjepidevalt ei tehta,» tõdes Tobreluts. «Minu uuringu unikaalsus on keskendumine ühele konkreetsele sihtrühmale ja elulised küsimused,» põhjendas ta. «See annab ühelt poolt võimaluse teha inimeste harjumuste kohta üldistusi, aga ka teisalt pakkuda praktilisi lahendusi nii uuringus osalevatele ettevõtetele oma töötajate kui ka uuringus osalevate inimeste enesetunde ja tervise parandamiseks,» lisas Tobreluts.

Teaduslikult on tõestatud ja arstid on päri, et istumine on uus suitsetamine. «Ma istusin ehk «suitsetasin» veel kuus aastat tagasi ohtralt, tehes kontoritööd ja omandades ülikoolis kolmandat kõrgharidust. Olin jätnud oma keha hooletusse ning sellel olid tuntavad tagajärjed minu enesetundes ja tervises, sest ma polnud enam mitte lihtsalt ülekaaluline, vaid lausa rasvunud,» sõnas uuringu eestvedaja Tobreluts.

Pidev väsimus, alaseljavalud, torked rinnus, peavalud ja ebamugavustunne olid tema sõnul igapäevased nähtused. «Sel sügisel tähistan viiendat aastat ideaalkaalus ja olen võtnud enda südameasjaks inspireerida ja toetada kõiki, kes tunnevad end nii nagu mina end kunagi tundsin, sest praegune enesetunne on vägev ja hindamatu,» tõdes Tobreluts.

Lähtuvalt oma kogemusest soovib Tobreluts tegeleda eelkõige nendega, kes on n-ö riskirühmas ja kes oma tööst tulenevalt peavad palju istuma. «Minu juurde nõustamisele on jõudnud ühiskonnas tuntud ja haritud inimesed, kes on läbinud mõne kiirdieedi ja teatavad siis nördinult, et ülekilod tulid tagasi kiiremini kui kehalt kadusid,» tunnistas Tobreluts. «On arusaadav, et kui inimene tunneb end oma kehas halvasti ja ebakindlalt, siis kanduvad negatiivsed emotsioonid nii töö-, pere- kui sõprussuhetesse,» lisas ta. «Aga ülekilodele ja halvale enesetundele on lahendus olemas, milleks on regulaarne liikumine ja teadlik toitumine,» julgustas Tobreluts.

Treeneri sõnul on küll laialt levinud teadmine, et suvel võtavad inimesed kaalust alla, kuid tegelikult on asi hoopis vastupidine. «Seetõttu toimub uuring just enne suve - et utsitada inimesi ka suvel oma keha eest hoolt kandma, et sügisel puhkustelt naastes oleks enesetunne ja tervis parem kui varem,» põhjendas Tobreluts.