Laboriarst selgitab, millistele küsimustele koroonaviiruse kiirtest ei vasta

Kui Covid-19 on läbi põetud ja diagnoositud, kas siis antikehade olemasolu kinnitab, et nüüd on olemas immuunsus ja rohkem ohtu haigestuda ei ole? Käesolevaga ei ole Küti sõnutsi tõenduspõhist teadmist, kas haiguse põdemise järgselt tekib immuunsus ja kui tekibki, siis kui kaua see püsib.