EMO koormus on järsult tõusnud ja COVID-19 nakkusoht püsib

Suvehooaja algusega on regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) koormus järsult tõusnud. Pöördujate seas on ka COVID-19 nakkusohtlikke patsiente. Ooteajad on tavapärasest pikemad ja regionaalhaigla palub patsientidelt mõistvat suhtumist.