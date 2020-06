Terviseamet muutis koroonaviirusega seoses valmisoleku taset

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on haigestumus langenud nii Eestis kui ka Euroopas ning saame tervishoiusündmuse vaates liikuda hädaolukorrast hädaolukorra ohu faasi. «Tänan Eesti tervishoidu ja iga Eesti inimest – me oleme ühise pingutusena hästi hakkama saanud. Jääme tervishoiusektoris valmisoleku tasemele üks, et olla ärksad ja valmis vajadusel kiiresti reageerima haigestumuse kasvades. Jätkuvalt on oluline, et iga inimene käituks teadlikult ning iga asutus ja ettevõte panustaks nakkusohutusse keskkonda. Üheskoos suudame nakkuse levikut jätkuvalt kontrolli all hoida,» ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo.

«Hädaolukorra seisundi muutus kindlasti ei ole see sõnum, et viiruseoht on möödas. Viiruse ohjamine on meie kõigi kätes – olgu selleks siis haigena koju jääv töötaja või seda toetav tööandja,» ütles Jürilo.

Jürilo sõnul annab ainult väga operatiivne info COVID-19 positiivsest analüüsitulemusest tervishoiusektorile ja terviseametile võimaluse kiireks kontaktsete väljaselgitamiseks ja sel moel viiruse leviku piiramiseks ühiskonnas. Seepärast on tarvis tagada kõikjal Eestis võimalus COVID-19 haigustunnustega inimesi kiiresti testimisele suunata. Terviseamet jätkab nakatunute nõustamist ning epidemioloogilisi uuringuid lähikontaktsete väljaselgitamiseks ja nõustamiseks.

Merike Jürilo sõnul tuleb valmis olla nii võimalikuks teiseks koroonaviiruse puhanguks, kui jätkata ametil oma igapäevaste ülesannete täitmist ka muudes valdkondades. «Oluline on parandada meie valmisolekut ning veenduda, et ka muud plaanilised eesmärgid koroonaviiruse kiuste täidetud saaksid,» ütles Jürilo.

Terviseamet nimetas COVID-19 levikuga seotud sündmuse tervishoiualase hädaolukorra ohuks 28. veebruaril seoses isikukaitsevahendite globaalse nappusega, tervishoiualase hädaolukorra kehtestas terviseamet 13. märtsil.

Terviseamet on koroonaviirusega tegelenud alates jaanuari esimesest poolest. Terviseameti kriisistaap hakkas ametlikult tööle 27. jaanuaril, toona Hiinas levinud viiruse leviku osas hakkas Terviseameti regulaarselt infot jagama ligi kaks nädalat varem.