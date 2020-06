EPAL kutsub üles apteekriks õppima

EPALi juhatuse liikme, proviisor Timo Danilovi sõnul soovitakse teavituskampaaniaga juhtida noorte tähelepanu apteekri elukutsele. «Apteekri elukutse on ja jääb. See on valdkond, mis peab vastu igale kriisile ja on seetõttu turvaline valik pidevalt muutuvas maailmas. Apteeker osutab kõige kiiremat abi esmaste tervisemurede lahendamisel ning on vaieldamatu ekspert ravimiabis. Samas ei pöörduta apteekri poole mitte ainult probleemide lahendamiseks, vaid ka tervikliku tervisenõu saamiseks,» tõdes Danilov.