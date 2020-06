Varase reumatoidartriidiga tuleks pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele

Reumatoidartriit on põletikuline haigus, mida põeb ligi üks protsent täiskasvanutest. Tüüpiliselt on haigusest haaratud käte ja jalgade väikesed liigesed, mis on turses ja valulikud. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse doktorandi Raili Mülleri sõnul on liigesepõletik reumatoidartriidi korral vaid jäämäe tipp, sest tegelikult on haigusest haaratud kogu organism. Sealjuures tekib põletik juba palju aega enne esimesi haigusnähte.