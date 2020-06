Terviseamet soovitab ühistransporti vältida, linnatranspordi AS ei näe hirmuks põhjust

Öpiku sõnul on terviseamet nakatunutega suheldes põhjalikult välja selgitanud, kus inimesed enda hinnangul on viiruse külge saanud. Välja joonistusid kaks peamist kohta: kauplused ja ühistransport, vahendab ERR.

Ühistranspordi kasutamine võiks jääda Öpiku sõnul neile, kes kuidagi ilma ei saa, ja kui tipptunnil pole aega tööle rutates vähem rahvastatud bussi oodata, siis peaks bussis kasutama maski, ütles Öpik. Samuti rõhutas Öpik, et pärast kasutamist tuleks mask panna prügikasti, mitte riputada seda kõrva külge või lükata lõua alla.

Tallinna linnatranspordi AS teatas täna, et jätkab ühissõidukite desinfitseerimist mitu korda päevas, et takistada viiruse edasist levikut.

Tallinna linnatranspordi ASi juhatuse esimees Deniss Boroditš nentis, et kindlasti tasub nii tervislike eluviiside kui ka linnaliikluse huvides võimalusel läbida vahemaid jalgsi, kuid seda ei pea tegema hirmu tõttu.

«Tallinna ühissõidukite puhastus- ja desinfitseerimisgraafikud on jätkuvalt kõrgendatud tähelepanu all. Meil on kogu sõiduplaani ulatuses nii lõpp-peatustest kui ka linnas mobiilsed puhastusbrigaadid, kes puhastavad ühissõidukite kontaktpindasid mitu korda päevas, täpselt nagu viiruse leviku tippajal aprillis. Lisaks läbivad kõik sõidukid enne liinile asumist ning liinilt naasmist põhjaliku koristuse,» kinnitas Boroditš.

Boroditš sõnas, et kui terviseameti andmetel on kaubanduskeskuste kõrval üheks võimalikuks viiruse edasikandmise kohaks just ühistransport, siis soovitab TLT sarnaselt teistele Euroopa pealinnadele reisijatel kasutada näomaske nii enda kui ka kaasreisijate kaitseks.

Boroditš lisas, et TLT-le teadaolevalt ei ole ükski sõidukijuht töökohustusi täites viirusesse nakatunud. «Kindlasti on oma roll sellel, et sõidukijuhid on reisijatest olnud distantseeritud, kuid ka sellel, et kõik sõidukijuhid puhastavad sagedasti enda käsi.»

«Täna teeme juba ettevalmistusi innovatiivsete materjalide kasutuselevõtmiseks, et ühissõidukite kontaktpindasid ja reisijate vedu veelgi turvalisemaks teha. Näiteks kaalume nanokskatte kasutuselevõtmist, osoneerimise ehk keskkonnasäästliku õhupuhastussüsteemi kasutamist ja vaskkleebistega käsipuude ja tugede katmist,» tõi Boroditš võimalike uuenduste lisamist ühistransporti.