TAI kutsub ligi 12 000 inimest Covid-19 eriolukorra kordusuuringusse

Eestis on seoses koroonaviirusega kehtestatud eriolukord lõppenud, kuid oht viirusesse nakatuda ei ole kadunud ja viiruse edasist levikut on keeruline ennustada, mis on TAI kordusuuringu ajendiks. Aprilli keskpaigas läbiviidud sarnane küsitlusuuring näitas, et inimesed mõistsid haiguse Covid-19 ohtlikkust ja kasutusele võetud meetmete olulisust. «Täna algavas uuringus pöörame rohkem tähelepanu sellele, kuidas viirus on mõjutanud inimeste tervisekäitumist, näiteks seoses suitsetamise ja alkoholi tarvitamisega, aga ka vaimset tervist ja tööhõivet,» selgitas TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Sigrid Vorobjov.