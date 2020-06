AITA AIDATA ⟩ Enneagsena sündinud Mirtel vajab eriravi

Mirtel sündis enneaegsena, tema sünnikaal oli vaid 1116 grammi. Sünnist alates on pisitüdrukul probleemiks ebaselge põhjusega insuliini liig, mis põhjustab ohtlikult madalat veresuhkru taset. Veresuhkru kontrolli alla saamiseks on proovitud erinevaid ravimeetodeid. Tavaliselt sellisel puhul kasutatav ravim diasoksiid põhjustas aga Mirtelil olulisi kõrvaltoimeid ja selle kasutamisest tuli loobuda. Teise valikuna kasutatavat okreotiidi talub aga Mirtel hästi ning selle ravimi toel on ka lapse veresuhkru väärtused püsinud normis. Eesti haigekassa Mirtelile seda ravimit aga ei kompenseeri.

Ravi okreotiidiga võimaldaks pikendada ka pisikese tüdruku toitmispause ealise normini ja kuna süstide tegemine on võimalik ka kodustes tingimustes, pääseks väike Mirtel koju ja saaks elada ja kasvada kodus, mitte haiglas. Lapse ravi toetab ka kohalik omavalitsus, Saaremaa vald. Arstid on välja arvutanud, et ravimit vajab pisike Mirtel kaks ampulli päevas, ühe kuu maksumuseks kujuneb seega 866 eurot. Lapse haigusseisundit alles uuritakse aga on võimalus, et Mirteli ravivajadus on mööduv ning tulevikus laps enam kallist ravimit ei vaja.

Väikese Mirteli ravi toetuseks saab teha annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole, märkides selgitusse «Mirtel»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Mirtelit saab aidata ka Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele helistades ning valitud annetussumma listakse sama kuu telefoniarvele. Sobiva summa annetamiseks tuleks helistada vastavale annetusnumbrile:

helistades 900 5025, annetad 5 eurot

helistades 900 5100, annetad 10 eurot

helistades 900 5500, annetad 50 eurot

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks.