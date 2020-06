Eksperdid: füsioteraapia peab olema patsiendile paremini kättesaadav

Tallinna Perearstide Seltsi juhi dr Reet Laidoja sõnul tuleb perearsti töös ette mitmeid seisundeid, kus abi saamiseks on arsti ja õe kõrvale vaja ka teisi spetsialiste, näiteks logopeede, psühholooge või füsioterapeute.

«Lihas- ja luukonna valud, ülekoormussündroomid, erinevate haigusseisundite ja traumade tagajärjel tekkinud funktsioonihäired on perearsti töös igapäevased teemad. Tavaliselt on probleemid pikaajalised ja nõuavad süsteemset tegelemist. Perearst oskab küll enamasti selgitada, millest need hädad on tekkinud ja oskab üldiselt nõustada, kuidas sellest üle saab, kuid süsteemsemaks tegelemiseks napib aega ja pädevust,» kirjeldab dr Laidoja. «Lisaks ei ole füsioterapeutide töö spetsiifika perearstidele mitte just kõige tuttavam,» tunnistab ta.

Füsioterapeudi laialdast vajadust perearsti kõrval on tõdenud ka tervishoiukorraldajad ning füsioterapeudi ametikoha tekkega tervisekeskustesse soovitakse füsioterapeudi teenust patsientidele lähemale tuua.

Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuse liikme Siiri Heinaru sõnul on füsioterapeut hetkel Eestis esmatasandi tervishoius alakasutatud: «Tervisekeskuste arendamise strateegiasse on füsioterapeut sisse kirjutatud ühe võtmespetsialistina. See tähendab, et tulevikus on perearstidega kõrvuti töötav füsioterapeut mitte erand, vaid reegel.»

Praegu ollakse Eestis füsioterapeudi kättesaadavusega aga hädas: «Kuna perearstide teraapiafond on väga piiratud, saab praegu tasuta füsioterapeudi teenusele perearsti suunamisel vähesel määral. Eriarstide järjekorrad on aga pikad ja seega on ooteaeg tihtilugu patsiendi jaoks kriitiliselt pikk. Näiteks traumade taastumisel annab kiire sekkumine parima tulemuse. Ka krooniliste vaevuste puhul on inimese elukvaliteet niivõrd langenud, et kuudepikkuse ooteaja jooksul võivad sümptomid süveneda ja tekkida võivad uued tervisehädad,» selgitab Heinaru, lisades: «Füsioterapeudi teenus peab tulevikus olema kättesaadav juba esmatasandil kõigile patsientidele, kes seda vajavad, ja õigel ajal.»

Reedel, 12. juunil toimuval virtuaalsel kogunemisel uurivad perearstid ja füsioterapeudid, kuidas on sujunud senine koostöö tervisekeskusetes.

Konverentsil murtakse ühiselt ka perearste ja füsioterapeute puudutavaid müüte. Näiteks: kas iga kondiväänaja või massöör on füsioterapeut, kas füsioterapeudid saavad aidata vaid ortopeediliste hädade korral, kas raske haigusega on füsioteraapiast samuti kasu.