Arstid avaldasid raskemat Covid-19 kulgu ennustavad tegurid

Need teadmised võivad aidata arstidel leida haiguse varases staadiumis kõrge riskiga patsiendid ja muuta nende ravi prioriteediks, ütles Reuters ile sisehaiguste professor June Hong Ahn.

Ahn ja teised Lõuna-Korea arstid kirjutasid ajakirjas Journal of Korea Medical Science avaldatud artiklis, et diabeet, kõrge kehatemperatuur, madal hapniku küllastus veres ja eelnev südamekahjustus on rasket Covid-19 kulgu prognoosivad tegurid.