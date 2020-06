Teadlased avaldasid USA koroonasurmade sünge prognoosi sügiseks

«Ma arvan, et praegu pole enamik ameeriklasi valmis minema tagasi «luku taha» ja ma saan sellest täiesti aru. Inimesed on nõus elama selle viiruse kõrval. See tähendab, et 800–1000 ameeriklast sureb iga päeva,» ütles Harvardi ülemaailmse terviseinstituudi direktor dr Ashish Jha. «Me saame septembriks veel 100 000 surma. Niisiis, see on katastroofiline hind,» tõdes Jha. «Peame tõesti proovima välja mõelda, kuidas tuua juhtumite arvu alla sellelt hirmutavalt tasemelt.»