Covid-19 tõttu surmasuhu sattunud noor naine sai uued kopsud

«Patsient on stabiilses seisundis ja paraneb iga päevaga. Kuigi tal on veel pikk tee ees, loodan väga, et ta taastub täielikult,» ütles haigla kirurgiadirektor dr Ankit Bharat neljapäeval. «Eile ta naeratas ja ütles mulle selle ühe lause: «Doktor, tänan, et te alla ei andnud!»» ütles Bharat. «Kui ta siirdamist ei oleks saanud, poleks ta elus.»

Haigla teatas, et see on esimene kord, kui USA-s tehti selline operatsioon Covid-19 patsiendile edukalt ning see pakub uut lootust patsientidele, kellel on koroonaviirusnakkuse tagajärjel ulatuslik kopsukahjustus.

«Nii päeval kui öösel pidi meie meeskond paljudel kordadel kiiresti reageerima, et aidata teda hapnikuga varustada ja toetada tema teisi organeid, et olla kindel, et need on piisavalt terved, et võimaldada siirdamist, kui see võimalus tekib,» rääkis Malsin. «Üks põnevamaid aegu oli see, kui esimene koroonaviiruse test osutus negatiivseks ja see oli esimene märk, et ta võib viiruse võita, et pääseda elupäästvale siirdamisele.»