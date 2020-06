Teadlased soovitavad koroonaviiruse vastu katsetada olemasolevat tõhusat vaktsiini

On palju tõendeid, et olemasolevad vaktsiinid, näiteks lastehalvatuse vaktsiin, kaitsevad lapsi paljude nakkuste eest ja seda tasub katsetada uue koroonaviiruse vastu, kirjutas ekspertide meeskond neljapäeval teadusajakirjas Science .

Suukaudne lastehalvatuse vaktsiin on ohutu, odav, hõlpsasti manustatav ja laialdaselt kättesaadav, kirjutasid teadlased, kelle hulgas on ka HIV avastamises olulist rolli mänginud dr Robert Gallo.

Vaktsiiniga on poliomüeliit ehk lastehhalvatus peaaegu kogu maailmas likvideeritud.

Suukaudse lastehalvatuse vaktsiini korral kasutatakse poliomüeliidi viiruse nõrgestatud versiooni. Nõrgestatud elusvaktsiinid tekitavad tugeva ja pikaajalise immuunvastuse, kinnitasid vaktsiinieksperdid. Nende tootmine on aeglasem kui tänapäevaste vaktsiinide puhul, kus kasutatakse lihtsalt viiruse geneetilist materjali, ning koroonaviiruse vaktsiinide kallal töötavad USA ja Euroopa ettevõtted keskenduvad kiirematele viisidele.

Mõistlik oleks lastehalvatuse vaktsiini vähemalt testida, et näha, kas see aitab koroonaviiruse vastu, ütlesid toidu- ja ravimiameti vaktsiiniuuringute osakonna ekspert Konstantin Chumakov ja Marylandi ülikooli viroloogia instituudi teadlane dr Robert Gallo ja tema kolleegid.

«Teeme ettepaneku kasutada COVID-19 leevendamiseks või ennetamiseks suukaudset polioviiruse vaktsiini. Nii polioviirus kui ka koroonaviirus on positiivse ahelaga RNA-viirused; seetõttu on tõenäoline, et neid võivad mõjutada ühised kaasasündinud immuunsusmehhanismid,» kirjutasid teadlased. «Eriti võiks suu kaudu manustatav polioviiruse vaktsiin pakkuda ajutist kaitset koroonaviirushaiguse vastu.»