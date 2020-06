Doktor Viigimaa räägib, mis viitab südame-veresoonkonnas tekkivale probleemile

Arsti sõnul on eriti tundlik grupp 40–50-aastased mehed – kui selles vanuses mehel tekib erektsioonihäire, siis tuleb kindlasti uurida, kas tal on muutusi koronaararterites, vahendab Med24 .

«Erektiilsel düsfunktsioonil ja südame-veresoonakonnahaigustel on ühised riskitegurid ja patofüsioloogilised mehhanismid,» märgib dr Viigimaa. Kõige sagedasemad ühised riskifaktorid on ta sõnul hüpertensioon ehk kõrgvererõhutõbi ja diabeet, aga samuti rasva ainevahetuse häire düslipideemia, ülekaalulisus, eriti rasvumine (kehamassi indeks üle 30), lisaks suitsetamine.

«Seega, need tegurid, mis tekitavad endoteeli raku kahjustusi ehk endoteeli düsfunktsiooni, tekitavad ka erektiilset düsfunktsiooni, vasokonstriktsiooni, tromboosi, ateroskleroosi. Kuna kõik need haigused kuuluvad niiöelda ühte perekonda, on nad seetõttu järjest rohkem muutunud erektiilse düsfunktsiooni markeriks, eriti just noorematel, alla 50-aastastel meestel. Kui sellises vanuses mehel tekib erektiilne düsfunktsioon, siis võib see suure tõenäosusega olla tekkinud ateroskleroosi alusel,» selgitab Viigimaa.