Uuringus selgitati välja, millised kohad tuleks pärast koroonakriisi avada viimasena

Samuti kasutasid nad 47 miljoni mobiiltelefoni anonüümseid geograafilise asukoha andmeid, et jälgida, kus inimesed USA-s veebruaris ja märtsis käisid. Asukoha riskantsus põhines osaliselt selles, kui palju sotsiaalseid kontakte selles asukohas oleks, mitu tundi inimesed seal veedaksid, kui rahvarohke see oleks ja mitu külastust nad teeksid.

Nad leidsid üllatuslikult, et kolledžid pakuvad suhteliselt head kompromissi, kuid enamik neist on suletud, mis vähendab külastusi 61 protsenti, kirjutasid eksperdid aruandes, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.