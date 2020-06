Dementsusega lähedane õpetab elu sügavamalt nägema

Lühimälu järk-järguline kaotus jääb kõrvalseisjatel pikalt märkamata, sest inimene oskab unustamist kompenseerida. Kõigepealt kaovad peast nimed ja kohad, asemele tulevad «see» ja «siin» või viiakse jutt teisele teemale. «Kui küsisin emalt, et mis ta täna tegi, sain vastuseks, et ma ise ka talle oma käikudest ei räägi,» sõnas Ellermaa. Inimene võib hakata maailma tunnetama vaenulikuna, sest arusaamine ümbrusest hägustub, kui sündmused ei püsi meeles.

«Viimane signaal, et midagi tõsist on peakeses lahti, jõudis meile kohale neli aastat tagasi, kui ema parkis auto nii, et ei leidnud seda üles, aga hiljem veenis politseid, et tema oma masinat sinna ei jätnud,» meenutas Ellermaa. Inimesel puudub tihti haiguskriitilisus, sestap võib diagnoosini jõudmine aega võtta.