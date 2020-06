Covid-19 võitnud mees: tunnen süüd ellujäämise pärast

70-aastane Flor jõudis kevadel surmale nii lähedale, et öövahetuse õde hoidis telefoni ta kõrva juurde, samal ajal kui naine ja lapsed temaga hüvasti jätsid. Praegu kodus kosuv Flor ütleb, et ta süda ütles peaaegu teist korda üles, kui ta sai haiglaarve.

«Ma tegin selle lahti ja ütlesin: «Püha (piiks)!»» Kogu infot sisaldav arve meenutab raamatut – see on 181 lehekülge pikk. Flor oli ravi ajal suurema osa ajast teadvuseta, aga alles haiglasse jõudes ütles ta naisele, et too peab ta sealt välja aitama, sest nad ei saa seda endale lubada.