Puuke võib olla tänavu tavapärasest rohkem

«Kui on liiga palav ja kuiv suvi, siis on puukide aktiivsus väiksem, sest nad võivad läbi kuivada ja kui on väga märg ja külm, siis on ka nende aktiivsus väike. Kui on aga selline suvi, mis inimestele väga meeldib, et on natukene vihma ja sooja, siis see meeldib puukidele täpselt samamoodi,» rääkis Jõgi.