Meditsiiniharidus eriolukorra järel: arstivanne antakse veebiaktusel ning õendusõppeks esitatakse dokumente ainult internetis

Tartu Ülikoolis annavad tulevased arstid ja proviisorid ametivande virtuaalsel aktusel. 344 lõpetajast on 138 arstiteaduse ja 33 hambaarstiteaduse õppe, 14 proviisori integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe, 11 rahvatervishoiu ja üheksa õenduse magistriõppe lõpetajad. Lõpetajate hulgas on esmakordselt 49 täienduskoolitusprogrammi «Farmatseudist proviisoriks» läbinut. Tegu on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmatseudi eriala lõpetanutega, kes jätkasid proviisori kutse omandamiseks õpinguid Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi täiendusõppes.

Tartu meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lemberi sõnul on maailma pakutud ettenägematute üllatuste tõttu tänavune lõpetamine kõike muud kui tavapärane. «Vaid mõne kuu eest teadsime, et meditsiiniteaduste valdkonna õppekavade lõpetajad saavad oma lõpudiplomi kätte üheskoos traditsioonilisel aulaaktusel, ent nüüd on lõpetamise päev saanud individuaalsema mõõtme, sest seame esmatähtsaks iseenda ja lähedaste tervise,» tõdes Lember. Ta rõhutas siiski, et tagasihoidlikum tähistamine ei võta ära selle päeva tähtsust ega pidulikkust.