Teadlased tuvastasid olulise teguri, millest sõltub Covid-19 testi tulemus

Andmete lahknevuse põhjuseid on mitmeid, kuid üheks põhjuseks võib olla ninaneeluproovi võtmise ebaõige ajastus. USA Johns Hopkinsi meditsiinikeskuse uurijad selgitasid kirjanduse andmeid analüüsides, et nelja päeva vältel enne Covid-19 haigussümptomite ilmnemist on test negatiivne vaatamata sellele, et inimene on viirusega nakatunud – saadakse valenegatiivne tulemus. Haigussümptomite ilmnemise esimesel päeval on valenegatiivse testi tõenäolisus 38 protsenti ning see väheneb 20 protsendile kolmandaks haiguspäevaks.