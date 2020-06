Uus avastus: koroonaviirus võib tungida ajurakkudesse

Teadlased leidsid, et mini-ajude neuronid nakatusid viirusega, tungides rakkudesse ACE2 valgu kaudu, mis on teadaolevalt oluline Sars-Cov-2 sisenemispunkt. Seejärel paljunes viirus neuronites – kolme päeva jooksul oli selle eksemplaride arv vähemalt kümme korda suurenenud.

«On oluline teada, et viirus võib otseselt mõjutada meie kõige kallimat elundit,» ütles Johns Hopkinsi toksikoloogiaekspert, professor Hartung, lisades, et endiselt on ebaselge, kui sageli see Covid-19 patsientide puhul juhtub.