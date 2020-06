Kuidas taimemürgiga kokku puutunud kannatanut aidata?

Eemalda kannatanult mürgiga kokku puutunud rõivad ning vii ta mürgisest alast eemale, et ta suuremat mürgistust ei saaks. Anna suukaudselt kannatanule purustatud söetablette ehk aktiivsütt. See aitab mürgiseid aineid imada ja vähendada nende imendumist kehasse.

Tõsisematel juhtudel on vaja kutsuda arst või viia kannatanu haiglasse.

Nahakahjustuse korral pese kahjustunud kohta seebi ja veega ning jälgi, et sa kohta ei hõõruks. Mürgiga kokku puutunud silmi tuleb loputada puhta veega. Loputades tuleb silmi kiirelt lahti-kinni pilgutada. Enne arsti saabumist ei tohi silmatilku silma panna.

Kui kannatanu on raskes seisundis, keera ta külili ning kata soojalt kinni

Oksendamise korral keera kannatanu pea küljele, et hingamisteed oleksid vabad ning ta ära ei lämbuks. Kui kannatanu ei hinga, tee talle kunstlikku hingamist. Krampides ja teadvuse kaotanud kannatanule ei tohi oksendamise esile kutsumiseks juua anda, sest nõnda võib ta lämbuda.

Paljudel juhtudel on kannatanu elupäästjaks ainult kiire arstiabi. Kui mürgistust tekitanud aine pole teada, on vaja alles hoida kannatanu esimesel oksendamisel välja tulnud maosisu, et seda saaks analüüsida.