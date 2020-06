LÄBIMURRE ⟩ Tuntud ravim vähendab oluliselt koroonapatsientide suremust

Suurbritannia ekspertide sõnul on madala annusega steroidravi oluline läbimurre võitluses koroonaviirusega.

See vähendas hingamisaparaatide all olnud patsientide suremust kolmandiku võrra. Haigestunute hulgas, kes said lisahapnikku, aga ei vajanud hingamisaparaadi abil hingatamist, vähendas see surmajuhtumeid viiendiku võrra.

Ravi tõhusus ilmnes ühes maailma suurimas uuringus, kus testitakse olemasolevaid ravimeetodeid, et näha, kas need toimivad ka koroonaviiruse korral.

Teadlaste hinnangul oleks Ühendkuningriigis säästetud 5000 elu, kui ravim oleks olnud kättesaadav puhangu algusest alates. Kuna see on odav, võib sellest suur kasu olla ka vaesemates riikides.

Ravimit kasutatakse põletiku vähendamiseks juba paljude teiste haigusseisundite puhul ja näib, et see aitab ära hoida osa kahjustustest, mis võivad tekkida, kui keha immuunsussüsteem talitleb koroonaviirust tõrjudes üle. Keha ülereageerimist viirusele nimetatakse tsütokiinide tormiks ja see võib olla surmav.

Oxfordi ülikooli meeskonna juhitud uuringus määrati deksametasooni umbes 2000 haiglapatsiendile ja neid võrreldi enam kui 4000ga, kes seda ravimit ei saanud.

Hingamisaparaatide all olevate patsientide puhul vähendas see suremust 40 protsendilt 28 protsendini. Hapnikku vajavate patsientide suremust vähendas see 25 protsendilt 20 protsendini.

Vanemuurija professor Peter Horby ütles: «See on siiani ainus ravim, mis on tõestanud, et vähendab suremust – ja vähendab seda märkimisväärselt. See on suur läbimurre.»

Juhtivteadur professor Martin Landray tõdeb, et leiud viitavad sellele, et see võiks päästa ühe kaheksast hingamisaparaadi abi vajavast patsiendist.

Hapnikuga ravitavate patsientide jaoks tähendaks see, et iga 20–25 inimese kohta säästaks ravimi tarvitamine ühe elu.

«Sellel on selge eelis. Ravi deksametasooniga kestab kuni 10 päeva ja see maksab umbes viis naela ühe patsiendi kohta. Nii et sisuliselt maksab elu päästmine 35 naela. See on ravim, mis on kogu maailmas kättesaadav.»

Professor Landray märkis, et vajadusel tuleks seda haiglapatsientidele viivitamatult anda, kuid inimesed ei peaks seda ostma koju.

Deksametasoon ei näi aitavat Covid-19 kergemate sümptomitega inimesi – neid, kes ei vaja hingamisel abi.

Uuringut on tehtud alates märtsist. See hõlmas algselt ka malaariaravimit hüdroksüklorokviini, mille puhul ilmnes, et see suurendab surmajuhtumite arvukust ja südameprobleeme.

Saadaval on juba ka teine ​​ravim remdesiviir, mis näib lühendavat koroonaviirusega inimeste taastumisaega.