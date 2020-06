Eesti hakkab ravimipoliitikat uuendama

«Äsjane Covid-19 kriis testis meie tervishoiusüsteemi valmisolekut ja ka ravimituru vastupidamisvõimet. Kriis kinnitas paljude ravimivaldkonna osapoolte koostöötahet ravimite jätkuva kättesaadavuse tagamiseks. See on hea lähtekoht, et leppida kokku uues ravimipoliitikas aastateks 2021-2030 ja tegevuskavas,» lisas minister Kiik.