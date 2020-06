Nobeli-ravim võib aidata koroonaviiruse ohtliku tüsistuse vastu

Briti südamefondi rahastatud uuringus keskendutakse teooriale, mille kohaselt on trombid põhjustatud hormoonide valest tasakaalust, mille on põhjustanud koroonaviirusnakkus.

Kolmandikul hospitaliseeritud koroonaviirusega patsientidest tekivad ohtlikud verehüübed. Uuringusse kaasatud Imperial College Londoni teadlased arvavad, et kui viirus siseneb kehasse, kasutab see rakkudesse sisenemiseks «käepidemena» ensüümi, millel on oluline roll peamiste hormoonide tasakaalustamisel, selle samas blokeerides. Kui tasakaal on häiritud, võib veri kleepuvaks muutuda ja põhjustada trombide teket.