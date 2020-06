Euroopa Komisjon avaldas ELi vaktsiinistrateegia

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas selle kohta järgmist: «Nüüd on kätte jõudnud see hetk, mil teadus ja solidaarsus on seatud esiplaanile. Miski ei ole kindel, kuid ma olen veendunud, et suudame mobiliseerida vahendid vaktsiini leidmiseks ja viirusest jagu saamiseks. Peame olema valmis, et kogu Euroopas ja maailmas sellist vaktsiini toota ja kasutusele võtta. Vaktsiin peab meil aitama koroonaviiruse vastases võitluses läbimurde saavutada ning olema hea näide sellest, mida on võimalik ühiselt ära teha, kui me oma teadmised, uurimistegevuse ja ressursid kokku paneme. Euroopa Liit teeb kõik endast oleneva, et kõigile maailma inimestel olenemata nende elukohast oleks vaktsiin kättesaadav.»