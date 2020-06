Vaikelu hoonetes võib kaasa tuua ootamatud terviseohud

Kodukontorist tööpostile naastes ei pruugi koroonaviirus olla ainus haigus, mille pärast muretseda. Tavakasutuseks pikalt suletud hooned võivad olla kasvulavaks ootamatutele bakteritele. Professor Andrew Whelton koos oma meeskonnaga Purdue Ülikoolist Ameerika Ühendriikides on avaldanud uurimustööl põhinevad tähelepanekud ja hoiatused seoses kasutuseta olnud joogi- ja soojavee torustikes paljunevate ning õhku jõudvate veepiiskade kaudu inimestele levivate haigustekitajate kohta.

Torustikud, kus tavaliselt aktiivses kasutuses olev vesi on pikalt seiskunud kraanide ja tualettide juurde, on hoonete kinnioleku ajal pakkunud soodsat elukeskkonda Legionella pneumophila nimelisele bakterile.

Sellest haigustekitajast alguse saav legionelloos ehk leegionäride haigus on üks suuremaid ohte, mis võib varitseda kontorihoonetesse naasvaid töötajaid. Samuti võivad ohtu sattuda hotellide, spordisaalide ja muude kasutuseta seisnud ühiskondlike hoonete töötajad ja külalised.

Legionelloos on ägeda kuluga nakkushaigus, mis avaldub põhiliselt kopsupõletikuna ja mida tekitav bakter jõuab inimese organismi enamasti piisknakkuse teel. Bakterid võivad levida ka muul moel, näiteks niiskest pinnasest pärit tolmuosakestega. Haigus sai oma nime Philadelphias (USA) 1976. aastal toimunud sõjaveteranide-leegionäride kokkutuleku järgi, kus haigestus kopsupõletikku 182 inimest, kellest 29 suri. Ameerika Ühendriikide haiguste tõrje ja ennetamise keskuse andmetel põeb seda haigust igal aastal üle 52 000 ameeriklase.

Terviseameti info kohaselt on tänapäeval haigus levinud kogu maailmas, seda nii üksikjuhtude kui ka puhangutena. Euroopas on enim legionelloosi juhte registreeritud Hipaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Suurbritannias. Eestis on seni esinenud haigus üksikjuhtudena.