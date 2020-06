Haigekassa kontrollib eriolukorra ajal välja antud haiguslehti

Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard ütles, et haigekassa on läbi viinud automaatkontrolli, mille abil leiti üle 500 haiguslehe, kus on omakorda ka juhtumeid, kus inimene on saanud terve kuu eest samal ajal nii haigushüvitist kui ta töötasuhüvitist.