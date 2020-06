Reovee analüüsid paljastasid Tallinna narkosaladused

«Amfetamiin on olnud pärast illegaalse fentanüüli kättesaadavuse vähenemist Eestis kõige enam tarvitatav narkootiline aine narkootikume süstivate inimeste seas, millega on ilmselt selgitatavad võrdlemisi konstantsed amfetamiini päevakogused nädala lõikes,» selgitas TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse teadur Katri Abel-Ollo.

Kanepi kontsentratsioon oli sarnane kõikidel nädalapäevadel. See on ühelt poolt tingitud kanepi tarvitamise laiemast levikust Eestis. Teisalt mängib siin rolli asjaolu, et kanepi puhul on THC COOH uriinist määratav pikka aega.