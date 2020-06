Psühholoog: noorte läbipõlemine on muutunud epideemiliseks

Usun, et ma ei eksi, kui ütlen, et pole noort, kes poleks tundunud mingisugust survet või ootust enda osas. Olgu see siis vanemate, sõprade, õpetajate või kogu ühiskonna poolt. Koolis ja trennis tuleb hästi hakkama saada, sõprade jaoks peab aega leidma, tulevikuks peavad olema ambitsioonikad plaanid.

Lisaks sellele, et noored on justkui surutud ootuste ja nõudmiste kasti, on nad vaimselt ühendatud ka kogu maailmaga. Tänu sotsiaalmeediale võrreldakse end kõikide teiste noortega, mis paneb omakorda peale topeltsurve. Kui varem ei olnud informatsioon nii tugev relv, siis tänapäeval on infot liiga palju ning vales koguses muutub see painavaks. Kahjuks just seetõttu on noorte läbipõlemine viimaste aastatega epideemiliseks muutunud.

Haridussüsteem ei toeta nõudmistega sammu pidamist

Puutudes ise lähemalt kokku meie haridussüsteemiga, siis näen, et meie keskmine haridusteenus ei toeta nõudmistega sammu pidamist. Meie hariduses hinnatakse väga teadmisi, fakte, meetodeid. Seda nii õpilaste kui ka õpetajate suunal. Vajaka on mõistmisest, et inimestel võivad olla erinevad ootused ja soovid enda elule ning kõik ei pea olema sama vitsaga löödud. See mõtteviis saab muutuda vaid siis, kui ühiskond ja kool muutub inimkesksemaks.

Esimesi samme eluoskuste õpetamiseks juba tehakse. Näiteks viidi erinevates Eesti koolides läbi vaikuseminutid ehk erinevad tähelepanu ja meelerahu harjutused, mille süsteemne kasutamine kasvatab tähelepanelikkust ning võimet ennast juhtida. Nii õpetajad kui ka õpilased märkasid, et lisaks enesetundele paranesid ka õpitulemused, vähenes stress, käitumisprobleemid ja paranes klassikultuur. Kõik see on hädavajalik toetamaks noore hakkamasaamist nii praegu kui ka tulevikus.

Teadmised on küll väärtuslikud, aga nende omandamine ei aita noortel oma kohta ühiskonnas näha. See on ka põhjus, miks nad on rabedad, õnnetud ja endaga pahuksis. Kui täiskasvanutele on mõeldud erinevad mentorluse, coachingu ja supervisiooni programme, siis mida pakume noortele? Mulle tundub, et jätame noored süsteemsest abist kõrvale ning kahjuks ei oska nad seda ka ise küsida. Fakt, et noored koolist, töölt ja ühiskonnast kõrvale jäävad on selle kõige tagajärg, mitte põhjus. Tagajärg, et neile ei pöörata piisavalt tähelepanu enne, kui on juba hilja.

Noori ei tohi sildistada ega alavääristada

Selleks, et noori aidata, vajame muutust meie ühiskonnas ja peame rohkem rakendama inimesekeskset lähenemist. Näiteks on hetkel populaarne iseloomustada noori kui lumehelbekesi. See on aga saanud õnnetuseks negatiivse alatooni. Tegelikult on ju lumehelbed väga erilise kujuga, nad kõik on erimoodi ning nende säilimiseks läheb vaja teatud tingimusi. Sama kehtib ka inimese puhul, selleks, et meis parim ja ilusaim osa saaks esile tulla, vajame sobivaid tingimusi.