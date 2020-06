Proviisor räägib, mida ei tohi pohmelli ajal tarvitada, kuidas peavalu ennetada ja leevendada

Pohmelli sümptomid algavad üldiselt siis, kui langeb alkoholisisaldus veres. Tavaliselt juhtub see järgmisel hommikul. Peamised nähud on peavalu, iiveldus ja oksendamine. Niisamuti väsimus, vedelikupuudus ja keskendumisraskused, langenud meeleolu, kiirenenud südamelöögid ja värinad või krambid. Kui sümptomid on rasked, võib tegemist olla alkoholimürgitusega, mis vajab kiiret abi kutsumist. Alkoholimürgitusele viitab ebaregulaarne või aeglane hingamine, madal kehatemperatuur, pidev oksendamine, segasus ja krambid. Enamikel juhtudel taanduvad pohmelli sümptomid umbes 24 tunni pärast.

Miks tekib pohmell?

Pohmelli teke pole päris täpselt teada, aga on rida tegureid, mis võivad seda põhjustada:

Dehüdratatsioon – alkohol viib kehast vee välja, mis omakorda võib põhjustada janu, peapööritust ja vitamiinide kadu;

– alkohol viib kehast vee välja, mis omakorda võib põhjustada janu, peapööritust ja vitamiinide kadu; Maoärritus – alkohol suurendab maohappe tootmist ja aeglustab mao tühjenemise kiirust, see võib põhjustada iiveldust ja oksendamist;

– alkohol suurendab maohappe tootmist ja aeglustab mao tühjenemise kiirust, see võib põhjustada iiveldust ja oksendamist; Veresuhkru langus – alkohol langetab veresuhkrust, põhjustades väsimust, üldist nõrkust, värisemist või isegi krampe;

– alkohol langetab veresuhkrust, põhjustades väsimust, üldist nõrkust, värisemist või isegi krampe; Alkohol laiendab veresooni , mida on seostatud peavalu tekkega;

, mida on seostatud peavalu tekkega; Alkoholi tarbimise tõttu kannatab une kvaliteet , mis põhjustab hommikust väsimust;

, mis põhjustab hommikust väsimust; Alkoholi metabolismis tekivad mürgised laguproduktid, mis võivad põhjustada erinevaid sümptomeid.

Kuidas pohmelli ennetada?

Ainus kindel viis pohmelli vältida, on alkoholist täielikult hoiduda. Kui alkoholi siiski tarbida, on võimalus pohmelli ennetada või seda leevendada.

Oluline on tarbida alkoholi mõõdukalt ja juua vahele palju vett. Alkohol suurendab urineerimissagedust ning põhjustab sellega organismi vedeliku ja mineraalide kadu. Pohmelli küüsi langemise tõenäosuse vältimiseks, sobib jaanipäevaks kotti pista vees lahustuvad vitamiinipreparaadid. Teine lihtne viis pohmelli ennetada on puhkamine. Magamine on keha taastumiseks kõige tõhusam viis. Lisaks on oluline meeles pidada, et tühja kõhu peale pole hea alkoholi tarbida, sest see suurendab maoärrituse, iivelduse ja oksendamise tekke võimalust.

Ole valuvaigistitega ettevaatlik