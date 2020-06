3 päeva ja 21 arsti: India koolitüdruk saab viimaks normaalset teismelise elu alustada

15-aastane India tüdruk Surbhi Ben pidi taluma aastaid inimeste pilkeid ja mõnitusi, sest tema kaela- ja rinnapiirkonnas oli rugeby palli suurune kasvaja. Tänu heasüdamlikele annetajatele koguti aga pea 28 000 naela, millest piisas, et Surbhi saaks minna sellele ohtlikule, kuid elumuutvale operatsioonile.

«Me näeme uut, ilusat, jutukat ja julget Surbhit. Suur tänu kõikidele, kes aitasid tal saada elumuutvat ravi. Teie lahke žest täieliku võõra suhtes on taastanud minu usu inimkonda,» sõnas Surbhi ema ja lisas: «Ta elab nüüd normaalset elu - sõidab vabalt jalgrattaga, mängib naabruses asuvate sõpradega ja õpib, ilma et ta peaks sattuma pealtvaatajate alandavate märkuste alla.»

Ja kuigi hingamisteede kaitseks on Surbhil hetkel veel trahheostoomitoru, siis doktor Ginigeri sõnul võetakse see välja niipea kui tema häälepaelad on taastunud.