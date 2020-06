Perearst selgitab, kas eelnev vaktsineeritus võib pakkuda kaitset koroonaviiruse eest

Loodan, et suvi jätkub koroonaviiruse mõttes sama rahulikult kui praegu ja saame ühest küljest puhata ja teisest küljest võimalikuks sügiseseks uueks laineks valmistuda.

Just valmistumist silmas pidades lugesime koos Tartu lastearst dr Eda Tammega ühe webinari meditsiinitöötajatele, mis keskendus COVID-19 iseärasustele lastel. Kirjutan siin lahti ühe lõigu sellest, mida webinaril rääkisin.

Tuberkuloosivaktsiin

Siis, kui koroonaviirus Eestis veel tõsisem teema oli, pandi maailmas tähele, et COVID-19 haigestumine ja suremine, viimast nii üldelanikkonna kohta kui ka haigestunute kohta arvestatuna, on madalam nendes riikides, kus lapsi tuberkuloosi vastu vaktsineeritakse. Seda võrreldes nende riikidega, kus lapsi tuberkuloosi vastu ei vaktsineerita, vaktsineerimine on lõpetatud või vaktsineeritakse ainult riskigruppe. Uuringusse võetud andmed olid 16. aprilli seisuga ja seetõttu on töö saanud palju kriitikat. Peamiselt sellel suunal, et tuberkuloosivastased vaktsineerimisprogrammid on aktiivsed peamiselt Ida-Euroopas, aga sinna jõudis viirus hiljem ja sedasi on ebaõiglane Itaaliat-Hispaaniat-Prantsusmaad võrrelda Poola-Eesti-Tšehhiga.

Järgmisena avaldati 6. mail meditsiiniliste hüpoteeside ajakirjas lühike analüüs, kus oli võrreldud 125 riigi immuniseerimiskavasid ja kõrvutatud neid COVID-19 andmetega. Analüüsid viidi läbi praktiliselt kõigi võimalike vaktsiinidega: tuberkuloosi, difteeria-teetanuse-läkaköha, B-hepatiidi, hemofiilusbakteri, meningokoki, pneumokoki, rotaviiruse, punetiseviiruse ja lastehalvatuse vastu suunatud vaktsiinid. Leiti mõõdukas negatiivne seos selle vahel, kui kõrge on riigis tuberkuloosivaktsiiniga hõlmatus ja kui palju on miljoni inimese kohta COVID-19 juhtusid. Negatiivne seos tähendab seda, kui üks tõuseb, siis teine langeb, st kõrgem tuberkuloosivaktsiiniga hõlmatus ja madalam COVID-19 esinemissagedus. Mõõdukas seos tähendab, et isegi kui tuberkuloosivaktsiin COVID-19 eest kaitseb, siis ilmselt mitte just superpalju. Teiste vaktsiinide puhul seost COVID-19-ga ei leitud.

Ka ühes teises töös jagati riigid samamoodi selle järgi, kas tuberkuloosi vastu lapsi vaktsineeritakse või mitte. Ka seal joonistub välja üsna selge seos kõrgema tuberkuloosivaktsiiniga hõlmatuse ja madalama COVID-19 suremuse vahel.

Samas on ka vastupidiseid andmeid. Iisraelis lõpetati tuberkuloosi vastu kõigi vastsündinute vaktsineerimine 1982. aastal. Nüüd võeti koroonatesti teinute seast välja inimesed sünniaastatega kolm aastat enne (st 1979-1981) ja kolm aastat pärast (1983-1985) vaktsineerimisprogrammi lõpetamist. Mõlemast grupist oli koroonatestil käinud enam-vähem sama arv inimesi (umbes 300 000 kummaski grupis). Erinevust ei leitud ei positiivse testitulemuse arvu ega raskete juhtude osas: kummaski grupis umbes 10-11 protsenti positiivseid teste ja mõlemas üks inimene, kes haigust raskelt põdes.

Leetri-punetiste-mumpsivaktsiin

Leetrivaktsiini kohta on tehtud niisugune tähelepanek, et COVID-19 raskest kulust ja suremusest on rohkem ohustatud nende vanusegruppide inimesed, kes ei ole leetrite vastu vaktsineeritud. Võib argumenteerida, et vaktsineerimata inimesed on suurima tõenäosusega elu jooksul leetrid läbi põdenud, sest enne vaktsiini tulekut oli leetrite põdemine ju tavaline. Selle juurde tulen nõks hiljem tagasi.