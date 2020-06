Eesti poisid hindavad oma tervist paremaks kui tüdrukud

Teadusuuringud on näidanud, et füüsiliselt aktiivsetel lastel on parem vaimne tervis – neil on kõrgem enesehinnang ning vähem depressiooni ja ärevust kui passiivsetel lastel. Tartu Ülikooli magistritöös uuriti, milline on olukord 12-, 14- ja 16-aastaste Eesti poiste ja tüdrukute seas.