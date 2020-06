Eksperdid selgitavad, milline trenn aitab kõige enam kaalu kaotada

Üldiselt soovitatakse inimestel leida endale sobiv ja meelepärane trenn, millega regulaarselt tegelemine ei oleks kohustus, vaid nauding. Kui aga inimese peamine eesmärk on kaotada kaalu, tuleb arvesse võtta erinevate treeningute mõju seedimisele, energiakulule ja kehakaalule.

Kardiotrenn põletab rohkelt kaloreid, kuid eriti tõhus on see siis, kui kardiot kombineerida jõutrenniga. Kardiotrenn aitab säilitada südame ja veresoonkonna tervist ning see peaks olema regulaarne osa iga inimese treeningkavas.

Kaks tõhusamat viisi vastupidavustrenniks on intervalltreening ja ühtlane kardiotrenn. Intervalltreeningu käigus sooritatakse kahe kuni nelja minuti jooksul suure intensiivsusega harjutusi ning seejärel paar minutit kergemaid harjutusi. Jooksmise puhul tuleks kuni neli minutit sprintida ning seejärel aeglasemalt joosta või teha kiirkõndi. Uuringutest on selgunud, et intervalltreening on kaalukaotuse jaoks tõhusam kui tavaline kardiotrenn. Ühtlase kardiotrenniks sobib hästi 30-40 minutit sörkjooksu, rattasõitu, ujumist või kiirkõndi.