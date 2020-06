Erakorralise meditsiini arst selgitab, kuidas vältida jaanipäevale iseloomulikke vigastusi

«Alkoholijoobes ei mäleta inimene reeglina oma isikukoodi, kuid kiirabil ja erakorralise meditsiini keskuses on vaja inimene identifitseerida,» ütleb dr Põlluveer. «Inimese identifitseerimine annab info, kas inimene on kindlustatud või mitte,» selgitab dr Põlluveer. «Samuti annab identifitseerimine meedikutele kiire pildi inimese varasematest haigustest ja väljakirjutatud retseptidest, mis võib teatud olukordades olla kriitilise tähtsusega teave.»

«Jaanipäeval tunnevad inimesed end vabalt ja võtavad koos midagi ette, aga kui on rohkem liikumist, siis tõenäoliselt ikka midagi juhtub,» tõdeb Põlluveer, lisades, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja päris ninapidi ei ole mõistlik inimestel mõistlik, eriti siseruumides, koos olla.

«Elementaarne ettevaatlikkus on vajalik, näiteks tule käsitlemisel. Jaanipäeva väga tüüpiline vigastus on põletusvigastus – inimene kõrvetab end lahtise leegiga, kui ta valab süütevahendit puudele või söele.»

Tihti hakatakse üle trumpama üksteist siis, kui on mängus alkohol. «Joomane pea ei tee kellelegi head. Kõik teavad, et ülemäärane joomine on riskitegur, seda on isegi piinlik korrata,» tõdeb Põlluveer. Mõõdukus võiks Põlluveeri sõnul olla kõigi lipukirjaks – alkoholiga liialdamine võib kaasa tuua tõsised traumad ja terviserikked.

«Kõige rohkem paistavad alkoholiga seotud vigastused välja seoses liiklusõnnetustega, aga on ka alkohoolses joobes saadud kümneid juhtumeid, mis ei lõppe surmaga, kuid mille tagajärjel on inimesed vigastustega nädalaid rivist väljas ja kannatavad ühe joomase peaga tehtud lolluse pärast,» ütleb EMK juhataja.

Kuidas otsustada, kas vigastus on nii tõsine, et peab tulema erakorralise meditsiinikeskusesse? «Rusikareegel sõltub vigastuse ulatusest,» ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla EMK juhataja. «Kui hakkate kahtlema, siis reeglina ei ole vaja tulla. Kui on tunne, et enam teisiti ei saa, siis tuleb tulla. Kui inimene on teadvuseta, siis ei ole küsimust – tuleb kutsuda kiirabi.»