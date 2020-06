Tualeti kasutamisel tehtav viga võib aidata kaasa koroonaviiruse levikule

WC-poti loputamine võib viirust levitada, aidates õhku tõusta sinna pikaajaliselt jäävate osakeste pilvel, hoiatatakse teadusajakirjas Physics of Fluids avaldatud uues uuringus. Värsked uuringud on ka näidanud, et koroonaviirus võib jääda seedesüsteemis ellu ja olla väljaheites.

Hiinas asuva Yangzhou ülikooli uue uuringu kaasautor Ji-Xiang Wang tõdes, et võib eeldada, et tualettruumi sagedase kasutamise korral on viiruse ringlus veelgi suurem, näiteks kui pere kasutab tualettruumi kiirel ajal või kui avalik käimla on tiheda asustusega alal.