Pärnu haigla kasutab laste rahustamiseks hologramme

Pärnu haigla anestesioloogia-, operatiiv-ja intensiivraviteenistuse juhataja Raido Paasma ütles, et Pärnu haigla on seadet kasutanud umbes kaks nädalat. «Esmane tagasiside on kindlasti positiivne. Väga paljud lapsed selle asemel, et jälgida, mida meditsiinipersonal teeb enne anesteesia algust, on keskendunud sellele, et milline on järgmine põnev sündmus, mis hologrammseadmest välja tuleb,» lausus Paasma.