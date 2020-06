Beebid ja puugid – kuidas kaitsta last ja mida teha, kui puuk on hammustanud

Aprillist oktoobrini, kui käes on puukide aktiivseim eluperiood, on soovitav meeles pidada järgmist:

Puukidelt inimesele kanduvatest haigustest on võimalik vaktsineerida puukentsefaliidi ehk puukajupõletiku vastu. Väikelaste puhul on Dr Koorti sõnul vaktsineerimisega soovitav alustada mitte varem, kui laps on saanud aastaseks. Siis on õige aeg minna perearsti juurde ja arutada vaktsineerimisplaani. Seniks aga olla valvas, et pärast looduse nautimist märgata lapse kehal jalutavat puuki, nahale tekkinud punast laigukest või ootamatuid muutusi lapse olekus.