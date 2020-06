Ämmaemand selgitab, kuidas beebi eest suvel hoolt kanda

Koos soojade ilmadega suureneb beebide ülekuumenemise oht. Seetõttu räägitakse palju sellest, kuidas päikeselise ilmaga ei tohiks imikut jätta seisvasse autosse, kuid igal aastal tuleb siiski meediasse uudis, kuidas mõni beebi on ikka ülekuumenemise tõttu haiglasse sattunud.

Vähem räägitakse aga sellest, mida peaks silmas pidama beebi vankris sõidutamise puhul. Linnapildis ja ka rannas on näha vankrites magavaid imikuid, kelle vankrisuue on kaetud teki või muu katva vahendiga, et summutada helisid või kaitsta beebit päikese eest. Tegelikkuses on see ohtlik, sest vankrist saab nii üsna kiirelt kasvuhoone ning imik ei oska anda märku sellest, et palavus talle liiga teeb, pigem muutub ta uimaseks ja loiuks.

Juba iseseisvalt roomavate ja liikuvate beebid, kellele on huvitav ja uus kogu ümbritsev maailm, panevad tihti valimatult asju suhu. Seega tuleb kindlasti veenduda, et beebi lähiümbrus oleks puhas ning seal ei leiduks esemeid, mis võivad beebile ohtlikud olla. Ema pilk on küll pidevalt lapsel, kuid lapsed võivad olla väga kiired ja leiavad alati just õige hetke, mil märkamatult midagi sobimatut suhu sokutada. Samuti peab äärmiselt ettevaatlik olema veekogude ääres, kus ei tohiks lapselt pilku pöörata isegi sekundiks. On olemas mitmeid abivahendeid, millega saab edukalt ujutada ka päris väikeseid lapsi, kuid need võivad anda võlts turvatunde. Isegi koduste basseinide puhul, kus on vett vaid hüppeliigeseni ning beebi on sellises vanuses, et suudab iseseisvalt istuda, tuleb arvestada võimalusega, et laps kaotab tasakaalu ning kukub.

Ilusate ilmadega avastavad mitmed pered batuudid ja beebidega juhtub batuutide tõttu palju õnnetusi, kui vanemad asetavad batuudile istuva või lamava beebi ning hakkavad siis tema lõbustamiseks ise hüppama.

Kevadel ärkavad ka puugid, kellele on murul askeldav laps heaks saagiks. Kindlasti peaks pärast õues viibimist lapse keha üle kontrollima, erilist tähelepanu tuleb pöörata nahavoldikeste vahelistele aladele, sest pisemad puugid peituvad sageli just sinna.

Kui kaua tohivad beebid viibida päikese käes?

Alla kuue kuuseid lapsi võiks erinevate päikesekaitsekreemide kasutamise asemel pigem otsese päikese eest varjul hoida. Beebi organism ei tooda veel melaniini, mis kaitseks nahka päikesepõletuse eest ja seega on nende nahk äärmiselt tundlik UV-kiirguse suhtes ning põletuse oht on väga suur. Üldiselt kehtib see soovitus terve esimese eluaasta jooksul. Eriti salakaval on kevadine päike, mis paitab jahedama ilma korral mõnusalt põski, kuid võib märkamatult beebi nahale põletuse tekitada. Selles vanuses beebiga võiks mängimiseks leida varjulise koha. Ka rannas tuleks kaasa võtta päikesevari või istuda mõne puu varju, et beebit liigse päikesevalguse eest kaitsta.