Kumb on friikartulite valmistamiseks tervislikum: harilik kartul või maguskartul?

Tärkliserohkeid toite praadides tekib kantserogeenne aine akrüülamiid , mis muudab need pruuniks. Normaalsetes kogustes ei tekita see vähki. Ise friikartuleid valmistades tuleks siiski akrüülamiidi koguse vähendamiseks vältida kartulite sügavkülmutamist ning leotada neid 15-20 minutit külmas vees. Friikartuleid küpsetades on mõistlik jääda kuldpruuni tooni juurde.

Kuigi tavalisi kartuleid on uuringutes seostatud ülekaalulisuse, diabeediga ja südameprobleemidega, siis ei saa öelda, et maguskartul oleks automaatselt tohutult tervislikum. Selleks puuduvad võrdlevad uuringud. Võib eeldada, et kurjajuurt tasub pigem otsida valmistamisviisist, portjsonite suurusest ja tarbimissagedusest kui ühest konkreetsest toidust. Mitmekesine toitumine on kõige alus.