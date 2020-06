Vähiravifond miinuses: riik võtab vabatahtlike annetustega ostetavatelt ravimitelt üüratu käibemaksu

Vähiravifondi kulud ja tulud

2020. aastal on vähiravifondile laekunud 1,2 miljonit eurot. Fond tasus 1,35 euro ulatuses raviarveid. Riik teenis ostude pealt 120 000 eurot. Maikuus lisandus koroonakriisi mõjudest tingitult tavapärasega võrreldes tagasihoidlik annetuste hulk: 107 000 eurot.

2019. aastal tasus fond raviarveid 2,7 miljoni euro ulatuses – riik teenis käibemaksuna 240 000 eurot.

2018. aastal tasus fond raviarveid 2,5 miljoni euro ulatuses – riik teenis käibemaksuna 225 000 eurot.

2017. aastal tasus fond raviarveid 1,35 miljoni euro ulatuses – riik teenis käibemaksuna 121 500 eurot.

2014-2016 tasus fond raviarveid ligi 1,4 miljoni euro ulatuses – riik teenis käibemaksuna kokku 126 000 eurot.

Riigi toetus fondile

2018. aasta riigieelarvest maksti vähiravifondile tegevustoetusena 90 000 eurot.

2019. aasta riigieelarvest maksti vähiravifondile tegevustoetusena 115 000 eurot.

2020. aasta riigieelarvest maksti vähiravifondile tegevustoetusena 20 000 eurot.

Riigi toetus on moodustanud umbes kaks protsenti fondi kogutuludest, ülejäänud 98 protsenti on eraannetused.

Fond ei ole rahul lahenduste leidmise kiirusega

Vähiravifond heidab riigile ette seda, et eravestlustes on erinevate valitsuste ministrid mõistvad, kuid reaalseid lahendusi ei rakendata. «Jutuvahtu on olnud väga palju,» ütleb Tänavsuu.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuhi Oskar Lepiku sõnul on käibemaksupoliitika rahandusministeeriumi vastutusala: «Ravimite ja ka meditsiiniseadmete ja -tarvikute käibemaksukulu puudutab lisaks annetustele ka haigekassat ja tervishoiuasutusi. Madalam käibemaksumäär võimaldaks kõigil enamate ravimite eest tasuda. Pooldaksime, et kõikide ravimite käibemaks võiks olla üheksa protsendi asemel viis protsenti nagu see oli enne 2009. aastat või isegi madalam. Kaaludes annetuste eest ostetud ravimitele käibemaksuvabastust või käibemaksu summade kompenseerimist, peaks kindlasti kohe silmas pidama laiemat pilti. Samasuguses olukorras on ka teiste annetustest abi saavad organisatsioonid, mistõttu peaks plaan hõlmama ka muud kaubad ja teenused nii tervishoius kui teistel aladel.»

«Soodustamaks heategevust ning aitamaks kaasa erinevate heategevusorganisatsioonide tegevusele toetab riik täna sihtasutusi tulumaksusoodustuse kaudu, läbi tulumaksust loobumise (äriühingute jt juriidiliste isikute puhul) või selle tagastamise (füüsiliste isikute puhul). Ka Kingitud Elu on registreeritud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas,» ütles rahandusminister Martin Helme.

«Käibemaks on objektiivne maks, seda makstakse toote või teenuse pealt ning selle puhul pole oluline, kust on tulnud raha selle ostmiseks. Ravimite eest maksavad nii inimesed ise kui tasub Haigekassa ning mõlemal juhul makstakse üheksa protsenti käibemaksu. Erinevalt mitmetest varasematest rahandusministritest ei ole ma kategooriliselt maksuerandite ja selle kaudu ühe või teise valdkonna soodustamise vastu, kuid nende erandite tegemiseks on vaja põhjalikku analüüsi. Käibemaksu laekumine on üks suur riigi tuluallikas, millest kaetakse ka erinevaid sotsiaalseid kulutusi. Minu hinnangul ei ole tänane toetusrahade jagunemine alati õige ega õiglane. Selleks, et abivajajatele paremat tuge pakkuda ning toetada organisatsioone, kes tõelisi abivajajaid aitavad, on minu arvates väga oluline ja vajalik üle vaadata see, mis alustel ja kuhu riik toetusi jagab,» ütles Martin Helme väljendades lootust, et teema tuleb peagi tõsisemalt arutamisele.»