Koroonauudised ookeani tagant – Valge Maja on valmistumas sügiseseks tõusulaineks

Üleriigiliselt on haigusjuhtumite arv viimase kahe nädala jooksul tõusnud 15 protsenti, kõige olulisematest tõusudest on teatatud riigi lõuna-, lääne- ja keskosas. Samas hakatakse tänasest avama New Yorgis kontorihooneid, mis on olnud suletud märtsikuust alates. Rahvarikkaim osariik California teatas pühapäeval 4515 uuest haigusjuhust, mis on senini nakkuste arvu rekord.