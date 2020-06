PÕLETAVAD SEKSIKÜSIMUSED ⟩ Kas kondoom muutub kuumas rabedaks, kaua kestab vahekord, miks spermat purskamise asemel voolab?

Kuidas kaitsta end looduses seksides?

Nii looduses kui ka mujal on võimalik seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest hoiduda, teades turvalise seksi põhimõtteid. Turvaseks laiemas mõttes on ennekõike arukas ja ohutu käitumine seksuaalsuhtes. See tähendab armastust, hoolt ja austust iseenda ja oma partneri vastu. Oskust vältida soovimatut rasedust, suguhaigusi, sealhulgas HIV-nakkuse ennetamist ning igasuguse vägivalla puudumist seksuaalsuhtest.

Turvaline on ka selline seks, mille eel või ajal ei tarvitata alkoholi ja teisi uimasteid, sest nende mõju all võidakse teha midagi riskantset, mida hiljem kahetsetakse.

Looduses seksides oleks kindlasti viisakas kindlaks teha, et teisi oma tegevusega ei häirita.

Mida teha, kui palavaga kipub intiimpiirkond higistama ja hauduma?

On täiesti loomulik, et palava ja kuuma ilmaga keha higistab, sh kubemepiirkond. Oluline on kuuma ilmaga kanda vastavat riietust – hingavad, naturaalsest materjalist riided ja aluspesu.

Kas tupeseenega tohib seksida?

Tupeseene korral ei ole vaginaalses vahekorras olemine otseselt keelatud. Küll aga võib tupeseen muuta tupe limaskesta tundlikuks ja hapraks ning vahekorra ajal võib tekkida valu ja isegi vähest veritsust. Sellisel juhul ei ole vahekorras olemine soovitatav ja seda peaks vältima, kuni tupeseenest tingitud põletik on möödunud. Tupeseene raviks on käsimüügis saadaval mitmeid klotrimasooli sisaldavaid preparaate, mis peaksid probleemi kolme kuni viie päevaga lahendama.

Kas kondoomid võivad tundideks kuuma autosse jäädes muutuda rabedaks?

Meestekondoomide puhul on maksimaalseks kaitseks oluline nii nende valimine, säilitamine kui ka õige kasutusviis. Valimisel tuleks vaadata, et kondoom on õige suurusega ning piisavalt pika säilivusajaga. Säilitamise juures on aga olulised tegurid temperatuur, valgus ja ruumi mõõdukas niiskus. Kõrge temperatuur, aga ka otsene päikesevalgus ja muu ultraviolettkiirgus võivad lateksist kondoomi tõepoolest rabedamaks muuta. Parim on hoida kondoome toatemperatuuril ja eemal otsesest päikesevalgusest. Kondoome kaasas kandes on tähtis hoida neid eemal teravatest esemetest ning vältida ka liigset hõõrdumist, mistõttu ei ole hea hoida neid rahakotis teiste esemete vahel või mündisahtlis, samuti mitte pükste tagataskus. Lisainfot kondoomi ja selle kasutamise kohta leiad siit.

Kui kaua kestab keskmine vahekord?

Mingit kindlat normi vahekorra kestusel ei ole. Keskmine vahekord ei kesta tegelikult sugugi nii kaua, kui sageli arvatakse – kuigi teinekord võib filmidest nähtu või sõpradega räägitu jätta mulje, et seks kestab palju kauem kui päriselt. Keskmiseks vahekorra pikkuseks peetakse umbes viit minutit, kuid see ei tähenda siiski mingit üldkehtivat normi.