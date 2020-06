Teadlased tuvastasid peamised käitumisviisid, mis suurendavad varajase surma riski

Uuringu tulemused avaldati väljaandes Proceedings of the National Academy of Sciences ning uuringu käigus analüüsiti 13 611 ameeriklase tervise andmeid 16 aasta vältel. Leiti, et oodatava eluea ja tervelt elatud aastate välja selgitamiseks tuleb arvesse võtta ka inimeste eluvalikuid ning sotsiaalset käitumist.