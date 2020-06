Viis taimset toitu, milles leidub sama palju valku kui lihas

Mustad oad sisaldavad rohkelt süsivesikuid (40 grammi), valku (15 grammi) ning kaltsiumit (46 milligrammi). Samuti leidub ubades suures koguses kiudaineid, mis aitavad vähendada veres kahjuliku kolesterooli hulka. Uuringutest on leitud, et ubade söömine vähendab südamehaiguste riski. Samuti leidub ubades mineraale ja antioksüdante, mis vähendavad vähiriski.

Kikerhernestes leidub 130 grammi kohta 15 grammi valku, süsivesikuid ning kiudaineid, mis on vajalikud südame-veresoonkonna tervise säilitamiseks. Uuringutest on leitud, et kaunviljad aitavad hoida normaalkaalu, sest nendes leiduvad süsivesikud ja kiudained mõjutavad toiduisu reguleerimist ning hoiavad kõhu kauem täis.