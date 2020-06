Kas juuksevärvid ja keemiline sirgendamine põhjustavad vähki?

Teadlased analüüsisid 46 709 naise terviseandmeid ning leidsid, et regulaarselt püsivärvidega juukseid värvivatel naistel on üheksa protsenti suurem rinnavähi riski kui neil, kes juuksevärve ei kasutanud. Samuti leiti, et juuste keemiline sirgendamine iga viie nädala tagant suurendab rinnavähi riski kuni 30 protsenti.