Muinasjutulise nimega psüühikahäire: mis on Alice imedemaal sündroom?

AIS-il on kolm erinevat tüüpi: (A) häire on somatosensoorne või sensoorne, (B) häiritud on nägemistaju, (C) segu A-st ja B-st. A-tüübi puhul võivad inimesed tajuda, et nende kehaosad muudavad suurust. B-tüübi puhul on ümbritsev keskkond visuaalselt moonutatud: objektid tunduvad tegelikkusest väiksemad või suuremad, objektide omadused (kõrgus, laius) tunduvad ebatäpsena, objektid näivad asuvat liiga lähedal või tegelikkusest kaugemal. C-tüübi puhul võib inimene tajuda nii enda keha kui ka teiste inimeste ja asjade kuju muutuvana. B-tüüpi esineb rohkem noortel ja C-tüüpi täiskasvanutel. Sümptomid sõltuvad tüübist ja inimesest. Lisaks võivad esineda palavik, migreen ja ainult osa ajust mõjutavad epilepsiahood.